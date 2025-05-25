Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunda 25. şampiyonluğunu elde ederek Türkiye'de beşinci yıldızı takmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, bu tarihi başarıyı taraftarlarıyla birlikte İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek "Champions Fest" ile kutlamaya hazırlanıyor. Peki, Yenikapı kaç kişi geldi? Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına kaç kişi katıldı.

YENİKAPI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, kutlamaların ilk gününde yaklaşık 60 bin taraftarı ağırladıklarını söyledi.

Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti." dedi.

GS Plus uygulaması aracılığıyla etkinlik alanına ücretsiz erişim sağlanabilecek.

Galatasaray kutlamasına daha özel bir konumdan, sahneye yakın bir noktadan katılmak isteyenler için VIP alanlar oluşturuldu. Şampiyonluk kutlaması girişinde VIP bölgeler için ücretli bilet satın alınması gerekiyor.

GALATASARAY'IN YENİKAPI'DAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor." diye konuştu.

Eray Yazgan, kuşlara verdiği zarar nedeniyle kutlamalarda havai fişek atılmayacağını sözlerine ekledi.

Kutlamaların 2. günü Pazar günü ka kişinin katıldığı yönün henüz açıklama gelmedi.

Ancak, pratikte bu sayı, etkinliğin türüne, sahne düzenine ve güvenlik önlemlerine bağlı olarak genellikle 500.000 ile 1.000.000 kişi arasında değişiyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması gibi büyük organizasyonlarda, geçmişteki etkinliklere bakıldığında, 1 milyonun üzerinde katılımcının beklendiği belirtiliyor.