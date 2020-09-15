Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeniden ekranlara dönmesini sert bir dille eleştirdi. Kütahyalı için "Şeref yoksunu" ifadesini kullanan Türkoğlu, Kütahyalı'yı tekrar programa çıkaran Beyaz TV'ye de çağrıda bulundu.

Boşnaklara yönelik çirkin sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçtiğimiz gün yeniden Beyaz TV ekranlarına çıkarılmasına, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tepki gösterdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu, Kütahyalı için, "Şeref yoksunu" dedi ve "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLENMİŞTİ Boşnaklar, Kütahyalı'nın tekrar Beyaz TV ekranlarına çıkmasına tepki göstermek için Beyaz TV önünde protesto düzenlemişti. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde yaptığı açıklamada Osman Gökçek'in söz vermesine karşın Kütahyalı'yı ekrana çıkarmasını kınamıştı.