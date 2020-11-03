Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek

Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer alıyor.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9,11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9,11 oranında zam gelmesi bekleniyor ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

EHLİYET, PASAPORT, TAPU HARÇLARI, MTV VE TRAFİK CEZALARI ZAMLANACAK

Artışla birlikte yurt dışından getirilen cep telefonları, ehliyet, pasaport, tapu harçları, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 oranında zamlanacak. 1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51 bin 800 lirayı aşanların ödediği bin 678 liralık MTV, yeni yılda 56 bin 519 lirayı aşan araçlar için bin 831 liraya çıkacak. Bu yılki vergisiz fiyatı 90 bin 800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV 3 bin 881 lira olacak.

1 yıl süreli pasaport için ödenen 304.40 TL'lik harç 1 Ocak itibarıyla 332 TL'ye çıkacak. Sürücü belgeleri için ödenen 249 TL'lik harç ise yeni yıldan itibaren 271'ye çıkıyor.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kaydı için alınan harç ise 2021 yılında 2 bin TL'yi aşarak 2006 TL olacak. Kasım 2018'de ilk olarak 170 TL'den 500 TL'ye çıkarılan harç bedeli daha sonra 3 kez daha zamlanarak bin 500 TL olmuştu. Geçen seneki yeniden değerleme oranıyla 1838 TL'ye çıkmıştı.

PASAPORT HARÇLARI YÜKSELECEK

Pasaport (1 Yıl) 304.40 TL'den 332 TL'ye

Pasaport (3 Yıl) 706 TL'den 770 TL'ye

Pasaport (3+ yıl) 995 TL'den 1085,64 TL'ye çıkacak.

HANGİ CEZLAR 2021 NE KADAR OLACAK