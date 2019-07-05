Yeni transfer Özer Özdemir: Avrupa'da elimizden geleni yapacağız

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki bir otelde, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmana serbest koşu ve hareketlerle başladı.

Daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştiren Malatya ekibi, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Sportif direktör Ali Ravcı da bir süre antrenmanı izledi.

Bu arada Fransa'nın Le Havre takımından transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Özer Özdemir: "Elimizden geleni yapacağız"

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Özdemir, Yeni Malatyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kariyerime yardımcı olacak bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah mutlu olmaya da devam ederim." dedi.

Antrenmanlarda ve kampta ellerinden geleni yaparak hem ligde hem de UEFA kupası yolunda güzel sonuçlar almak istediklerini kaydeden Özdemir, "Şu anda tek düşüncemiz bu. Herkesin bildiği gibi Avrupa ligi çok büyük ve kariyerli takımların gittiği bir lig. Yeni Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA