Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
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Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü yeni transfer Alex Teixeira kaydetti. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Kara Kartal, ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ALEX TEIXEIRA SİFTAH YAPTI

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, 30. dakikada yeni transfer Alex Teixeira'nın harika golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 48. dakikasında Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar kalan dakikalarda skoru korumasını bildi ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
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Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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