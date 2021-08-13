Yeni Tekstil Yatırımı Ağrı'mıza Hayırlı Olsun

Yeni tekstil yatırımı için imzalar atıldı.

Yeni tekstil yatırımı için imzalar atıldı.

Tekstilkentte 500 vatandaşımızın istihdam edileceği üretim tesisinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende imzalanan protokolle tesis RN Tekstile tahsis edildi.

İlimizin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak hayırlı işlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Valimiz Dr. Osman Varol, ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olması temennisi ile protokolü imzaladı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Töreni'ne Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, RN Tekstil yetkilileri Şahin Çil ve Sezer Bakırcı katıldı.

Kaynak: Habermetre