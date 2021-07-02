Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı
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Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı

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Marcao'nun menajeri, 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti. 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit ücret alacak Marcao'nun bu talebinin onaylanmadığı öne sürüldü. Yönetimden, "Anlaşma yapılmış, sözleşmesindeki rakamı alacak" cevabı verildiği belirtildi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YÜKSELİYOR

KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.

Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı

İYİLEŞTİRME İSTEDİ

Takvim'in haberine göre; Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti.

Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı

"ANLAŞILAN PARAYI ALACAK"

Galatasaray yönetimi ise bu talep sonrası şaşkına döndü. Marcao'dan gelen bu talebe, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verildi.

Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı
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Haber Yorumları (1)
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