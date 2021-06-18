Yeni Puyol olacak! Barcelona milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için harekete geçti, kulübü 50 milyon euro istedi

İspanyol defans oyuncusu Carles Puyol'un takımdan ayrılışının ardından o mevkide istikrar yakalayamayan Barcelona, gözünü milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'ye dikti. Söyüncü'nün formasını giydiği İngiliz Kulübü Leicester City, yıldız oyuncunun transferini bitirmek için kapılarını çalan İspanyol devi Barcelona'dan 50 milyon Euro istedi.

Avrupa'da oynayan milli yıldızlarımız kendi liglerinde ve diğer Avrupa liglerinden birçok kulübün ilgi odağı durumunda.

50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARTTILAR

İspanyol devi Barcelona, Carles Puyol'un takımdan ayrılışının ardından o mevkide istikrar yakalayamadı. Takıma yeni bir Puyol kazandırmak isteyen Barcelona gözünü Çağlar Söyüncü'ye dikmiş durumda.

İspanya basınından Diario As'ın haberine göre Barcelona genç savunmacıyı transfer etmek istiyor. Leicester City'nin ise Çağlar için 50 milyon Euro istediği belirtiliyor.

LEICESTER FORMASIYLA 32 MAÇA ÇIKTI

Barcelona taraftarının da ısrarla takımda görmek istediği milli oyuncunun transferi EURO 2020'nin ardından netlik kazanacak.

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla toplamda 32 maça çıkan Çağlar, Leicester City'nin FA Cup'u kazanmasında en büyük pay sahiplerinden biri konumunda.