Yeni Malatyasporlu futbolculardan "Sağlıklı güzel, mutlu günler yakında" mesajı BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çektikleri videolarla "Sağlıklı, güzel, mutlu günler yakında" mesajı verdi.

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çektikleri videolarla "Sağlıklı, güzel, mutlu günler yakında" mesajı verdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından "Yaşanılacak güzel günler var. İnan!" başlığıyla yayınlanan videoda, futbolcular tek tek söz alarak Malatyalılara mesajlarını iletti.

Videoda konuşan futbolculardan Eren Tozlu, Remi Walter, Fabien Farnolle, Murat Yıldırım, Issam Chebake, Sakıb Aytaç ve kulüp tercümanı Damir Ibric, "Ülkemizin ve tüm dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde birlik olma zamanı. İnşallah, beklediğimiz o güzel günler çok yakında. Güzel günler çok yakında, dayan Malatya. Her şey çok güzel olacak. Sevgili Malatyalılar ve Malatyaspor ailesi; İnşallah, bu kötü hastalığı bir an önce yenip, güzel günler bizim olacaktır. Malatya, yarınlar bizim. Sağlıklı, güzel, mutlu günler yakında. Sağlıcakla kalın." mesajlarını paylaştı.

Kaynak: AA