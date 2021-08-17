Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - İrfan Buz

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmadan ders çıkararak, önlerine bakacaklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmadan ders çıkararak, önlerine bakacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, sezonun ilk müsabakasında kendi sahalarında Trabzonspor'a karşı kazanmak istediklerini ama bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

"Hazır bir Trabzonspor vardı karşımızda, aynı zamanda bireysel, hata yapan bir Yeni Malatyaspor vardı." diyen Buz, şunları aktardı:

"Sonuçta 5-1 mağlup olduk. Bu kadar pozisyona girdikten sonra goller de atabilirdik. Sonuçta Trabzon haklı olarak kazandı, tebrik ediyorum ama ona rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Biz kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada, belli. Kaybettik şimdi buradan ders çıkararak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında eksiğimiz vardı hem de bireysel hatalardan kaynaklanan eksiklikler. Yönetimimiz burada da çalışıyor. Futbolcuları transfer etmek durumundayız. Görüştüğümüz oyuncular var, inşallah onlarda katıldığı zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor olacağına kesinlikle inanıyorum."

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz:

"Kaybettik şimdi buradan ders çıkararak önümüze bakacağız"

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmadan ders çıkararak, önlerine bakacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, sezonun ilk müsabakasında kendi sahalarında Trabzonspor'a karşı kazanmak istediklerini ama bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

"Hazır bir Trabzonspor vardı karşımızda, aynı zamanda bireysel, hata yapan bir Yeni Malatyaspor vardı." diyen Buz, şunları aktardı:

"Sonuçta 5-1 mağlup olduk. Bu kadar pozisyona girdikten sonra goller de atabilirdik. Sonuçta Trabzon haklı olarak kazandı, tebrik ediyorum ama ona rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Biz kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada, belli. Kaybettik şimdi buradan ders çıkararak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında eksiğimiz vardı hem de bireysel hatalardan kaynaklanan eksiklikler. Yönetimimiz burada da çalışıyor. Futbolcuları transfer etmek durumundayız. Görüştüğümüz oyuncular var, inşallah onlarda katıldığı zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor olacağına kesinlikle inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı