Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Bülent Cevahir'e teşekkür etti

Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Bülent Cevahir'e teşekkür etti.

Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Bülent Cevahir'e teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bülent Cevahir ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Bülent Cevahir'e teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş