Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, tecrübeli savunma oyuncusu Semih Kaya ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1,5 yıldır formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.