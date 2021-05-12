Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 41 haftada 45 puan topladı. Sahasında en son Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Lig'in 41. haftasında sahasında Hatayspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet aldı. 2020 -2021 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, matematiksel olarak ligde kalmayı tamamlamış durumda.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor
Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü
'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:14:35. #1.15#

title