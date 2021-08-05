Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon FK'dan sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon FK'dan sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert Miraç." denildi.

Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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