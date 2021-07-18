Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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