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Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi imzaların atılmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Medya, Spor, Haberler

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