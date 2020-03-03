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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:02
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü. Antrenman İttifak Holding Konyaspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı süren Thievy Bifouma, idmana katılmadı.

Kaynak: AA

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