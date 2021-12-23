Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından gerginlik yaşandı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü.

Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek, futbolcuların araya girmesiyle durduruldu. Başkan Gevrek, futbolcu ve polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, hakemler sahadan ayrılamadı.

Çevresi polis ekiplerince kapatılan hakemler Hüseyin Göçek, Kamil Çetin ve Candaş Elbil, çevik kuvvet ekiplerince oluşturulan koridor eşliğinde yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasına geçebildi.

Hakem üçlüsüne taraftarlar da tepki gösterirken, polis statta yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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