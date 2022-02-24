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Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

MALATYA (İHA) - Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'da kaptanlık yapan ve 2 haftadır takımda futbol sorumlusu olarak da görev alan Adem Büyük (34) ile yollarını ayrıldı. Adem Büyük, son olarak Malatya'da oynanan Antalyaspor maçında ikinci yarı kendisini oyuna sokarak futbol tarihinde nadir görülen bir karara da imza atarak gündeme gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Malatya, Futbol, Spor, Haberler

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