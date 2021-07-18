Yeni Malatyaspor ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

Yeni Malatyaspor ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Bolu'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Bolu'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'da yapılan kamp çalışmalarının bugün oynanan hazırlık maçıyla tamamladığı belirtildi.

Takımın üç günlük iznin ardından 22 Temmuz Perşembe günü tekrar Bolu'da toplanarak çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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