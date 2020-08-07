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Yeni Malatyaspor iddialı bir kadro kuracak

Düzenlediği basın toplantısıyla görevine devam edeceğini belirten Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Yeni Malatyaspor iddialı bir kadro kuracak
07.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:07

Düzenlediği basın toplantısıyla görevine devam edeceğini belirten Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Geçen sezonki başarısızlığı 'ihanet uğradım' sözüyle özetleyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in takımı sil baştan oluşturmak için transfere yoğun mesai harcıyor. Sözleşmesi sona eren futbolcularla masaya oturmayı düşünmediği öğrenilen Gevrek yönetiminin Mina, Sakıp, Acguah, Yusuf, Fofana ve Murat Yıldırım ile birlikte, kiralıktan dönen Berk Yıldız, Rahman Buğra ve Mustafa Eskihellaç gibi isimlerden bir iskelet kadro kurmayı planladığı ifade ediliyor.

Geçen sezon ligi 16. sırada tamamlayan ve tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan sarı-siyahlı kulüpte yeni sezon için güçlü kadro bir kurulması kararının alındığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un transferde 2 kaleci, 2 stoper, sağ ve sol bek, 3 orta saha ve 2 forvet alacağı öğrenildi.

Malatya ekibinin yeni transferleri önümüzdeki hafta başlayacak ilk etap kampına yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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