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Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

03.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:35
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı. Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

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