Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak
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Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor sahaya beyaz formayla çıkacak.

Süper Lig'in 41. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor sahaya beyaz formayla çıkacak.

Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Müsabaka bu gün saat 20.30'da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. Yeni Malatyaspor, Hatayspor karşısında sahaya beyaz formasıyla çıkacak.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak
Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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