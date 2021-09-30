Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Doğu Anadolu ekibi, ligin 7. haftasında Antalyaspor'a kaybederek üst üste 4. mağlubiyetini almıştı. Hatayspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-siyahlılar, müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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