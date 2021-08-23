Yeni Malatyaspor Göztepe'ye kaybetmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor Göztepe'ye kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor Göztepe'ye kaybetmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında Tetteh'in 56. dakikada attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında Tetteh'in 56. dakikada attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlı ekip bu sonuçla Göztepe ile oynadıkları son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yeni Malatyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. İzmir ekibi ise, 2019-2020 sezonunda evinde oynadıkları maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı. Yeni sezondaki ilk galibiyetini alan Doğu Anadolu kaplanı, önümüzdeki hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı için moral depoladı.

Geçen sezonun 2. haftasında da karşı karşıya gelen İzmir ve Doğu Anadolu ekibi sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

(Numan Güder/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Alişan Cimilli İbo Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Erol Bulut Mesut Özil Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Malatyaspor Göztepe'ye kaybetmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 13:23:29. #1.13#

title