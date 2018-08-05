Yeni Malatyaspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın 49. dakikasında konuk takımda Rydell Poepon'un ceza sahasında sarı-siyahlı ekibin kalecisi Ertaç Özbir'le girdiği mücadelede yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Selim Özen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Poepon, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 53. dakikasında yeni transferi Danijel Aleksic'in golüyle skora dengeyi getiren Yeni Malatyaspor, 89. dakikada Michael Pereira'nın fileleri havalandırmasıyla müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
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Kaynak: Skorer
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