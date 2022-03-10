Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Medya, Spor, Haberler

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