Yeni Malatyaspor'dan sözleşmesi sona eren Issam Chebake'ye teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcu Issam Chebake'ye kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcu Issam Chebake'ye kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Issam Chebake ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Issam Chebake'ye teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Chebake, 2017-2018 sezonunda geldiği Malatya temsilcisinde 4 sezonda 119 Süper Lig, 10 Türkiye Kupası, 4 de UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik