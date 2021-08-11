Yeni Malatyaspor'dan kombine açıklaması
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Yeni Malatyaspor'dan kombine açıklaması

Yeni Malatyaspor'dan kombine açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, tribünlerin tamamının açılacağı tarihe kadar kombine bilet satışının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, tribünlerin tamamının açılacağı tarihe kadar kombine bilet satışının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'un 2021 -2022 sezonunda sahasında oynayacağı maçların bilet fiyatları belirlendi. Sarı-siyahlılar, taraftarların merakla beklediği kombine bilet satışı konusunda da açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda taraftarların mağduriyet yaşamaması adına tribünlerin tamamının açılacağı tarihe kadar sadece bilet satışı gerçekleştirilmesi kararı alındığı açıklandı.

Doğu Anadolu ekibinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımız;

bilindiği üzere 2021-2022 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribünlerin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verilmiştir. Bu kararın ardından Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda; kombine kart alarak maçlarımıza gelen taraftarımızın mağduriyet yaşamaması adına, kombine kart satışı yapılmayacağı kararı alınmıştır. Tribünlerin tamamının açılacağı tarihe kadar sadece bilet satışı gerçekleştirilecektir. Bu tarihin yakın olmasını diliyor, sağlıkla ve coşkuyla tribünlerde buluşacağımız günü bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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