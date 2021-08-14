Yeni Malatyaspor'da yeni sezon formalarının satışı başladı
Yeni Malatyspor, yeni sezon formalarının satış fiyatının 170 TL olduğunu açıkladı.
Yeni Malatyspor, yeni sezon formalarının satış fiyatının 170 TL olduğunu açıkladı.
Doğu Anadolu ekibi, yeni sezon öncesi 2021-2022 sezonunun formalarının satışına başladı. Sarı-siyahlı ekip, forma fiyatını 170 TL olarak belirledi. Yeni Malatyaspor mağazalarında satışına başlanan formaların online satışıysa 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı