Yeni Malatyaspor'da yeni sezon formalarının satışı başladı
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Yeni Malatyaspor'da yeni sezon formalarının satışı başladı

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon formalarının satışı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyspor, yeni sezon formalarının satış fiyatının 170 TL olduğunu açıkladı.

Yeni Malatyspor, yeni sezon formalarının satış fiyatının 170 TL olduğunu açıkladı.

Doğu Anadolu ekibi, yeni sezon öncesi 2021-2022 sezonunun formalarının satışına başladı. Sarı-siyahlı ekip, forma fiyatını 170 TL olarak belirledi. Yeni Malatyaspor mağazalarında satışına başlanan formaların online satışıysa 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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