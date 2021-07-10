Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla tamamladı.

Yeni Malatyaspor'un konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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