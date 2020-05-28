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Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bugün yapılan testler sonucunda 5 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif
28.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:14

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bugün yapılan testler sonucunda 5 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi.Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve personellere 3'üncü kez koronavirüs testi yapıldı. Bugün yapılan testle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor'un Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, 5 futbolcu ile 1 personelde sonucun pozitif çıktığını, 3 futbolcunun test sonucunun da şüpheli olduğunu bildirdi.


- Malatya

Kaynak: DHA

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