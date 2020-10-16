Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

16.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:10

Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabı üzerinden 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da koronavirüs alarmı verildi.

Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız koronavirüs testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlılar, 4 maç sonrasında topladığı 4 puanla ligde 16. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

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