Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da futbolcular Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayarak kötü bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz Eylül ayında Mısır'ın Elahy takımından kiralık olarak takıma katılan Kangolu oyuncu Walter Bwalya ve Balıkesirspor'dan bedelsiz olarak gelen Hasan Özkan ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Ayrılık haberi Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulurken, "Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Numan Güder/İHA)

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