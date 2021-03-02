Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor deplasmanının oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Kendi sahasında bir oyun anlayışı olan bir takım. Buradan kolay galibiyet çıkarmak biraz zor. 1-0'lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Zor bir deplasmandan puan almak bizim için önemli. Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. İkinci yarı özellikle Gökhan Töre girdikten sonra önemli fırsatlar yakaladık. Skor farklı hale gelebilirdi. Fazla maç oynuyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz kolay değil. Kazanılan 3 puanla yolumuza emin adımlarla gittiğimizi bir kez daha gösterdik. İnşallah oyunlar ve skorlar böyle devam eder" şeklinde konuştu.Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda önemli maçların oynanacağı haftaya gireceklerini hatırlatarak, "Bu haftayı geçebilirsek öteki hafta çok önemli maçlar var. Bizim için belki de ligin en önemli haftası olacak öteki hafta. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu hafta ligin bizim için en önemli haftası. Belki de kaderimizin belli olacağı hafta. Türkiye Kupası'nda hedefe çıkabileceğimiz, ligde pozisyonumuzun belli olacağı çok değerli bir hafta. Ondan sonra milli maç arasına gireceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan ise, ligin en fazla pas yapan takımının Beşiktaş olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için sürpriz olmadı pas yüzdesi olarak. Fakat hafta içi çalışmalarımızda özellikle Atiba'nın savunma arkasına koşular yapacağını söyledik ve bunun için gerekli önemleri aldık. Fakat yerden gelen sızma bir pas ile bir ofsayt beklentisi vardı ama gerideki oyuncumuz ofsaytı bozmuştu. Mustafa'nın maçın başında kaçırdığı net bir pozisyon var. O da kaleci Utku'nun ayağıyla yaptığı bir refleks oldu, kurtardı ve 1 golden olduk. Zaman zaman 1-0'dan sonra pozisyonlarımız oldu. Bunlardan bir tanesini değerlendirseydik belki de maç 1-1 bitecekti. Çok istedik maçtan puan veya puanlar almak. Ellerinden geleni yaptılar, iyi bir mücadele ettiklerine inanıyorum. Bazen bu tür maçlarda pozisyonları veya pozisyonu değerlendiren takımın galip geldiği bir müsabaka oldu. Bundan sonra önümüzdeki Denizli maçına bakacağız. Bu maçı unutmak zorundayız artık. Taraftarlarımızdan, camiamızdan bu maçla alakalı özür diliyoruz. Ama şu var; oyuncu kardeşlerimizin gösterdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Özellikle hakemin de zaman zaman içerisinde bir baskıdan dolayı bazı kararlarında eşitlik anlamında sıkıntılar yaşadığını gördük ama sonuçta Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

- Malatya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akif Parlak