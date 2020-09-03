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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Aboubakar ya da Tetteh'ten birini transfer edeceğiz

Aboubakar'la görüştüklerini, Tetteh'e teklif yaptıklarını açıklayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiasını büyük beklentiye soktu. Taraftarlar, başkandan bombayı bir an önce patlatmasını istiyor.

03.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:23

Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez'i kadrosuna katan Yeni Malatyaspor'da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı.

İKİSİNDEN BİRİNİN GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada Kolombiya basınında yer alan bir haberde ise Yeni Malatyaspor'un Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra'yı transfer etmek istediğine yer verildi. Malatya temsilcisinin birkaç güne kadar bu transferlerden sonuç çıkarmayı planladığı bildirildi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Aboubakar ya da Tetteh'ten birini transfer edeceğiz
Haber Yorumları (1)
KALİNKOY MUHTARİ: Hadii gevrek yalancisi seni fenevin çocuğu seni sen git Ali kocaryani kandir
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