Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Aboubakar ya da Tetteh'ten birini transfer edeceğiz Aboubakar'la görüştüklerini, Tetteh'e teklif yaptıklarını açıklayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiasını büyük beklentiye soktu. Taraftarlar, başkandan bombayı bir an önce patlatmasını istiyor.

Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez'i kadrosuna katan Yeni Malatyaspor'da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı.

İKİSİNDEN BİRİNİN GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada Kolombiya basınında yer alan bir haberde ise Yeni Malatyaspor'un Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra'yı transfer etmek istediğine yer verildi. Malatya temsilcisinin birkaç güne kadar bu transferlerden sonuç çıkarmayı planladığı bildirildi.