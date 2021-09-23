Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına sürdürdü.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına sürdürdü.

Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Doğu Anadolu ekibi, Antalyaspor ile 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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