Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Yeter Erdine - Spor
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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlanan futbol sorumlusu Adem Büyük'ün tedavisi sürüyor.

Takım, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ekip gözetiminde çıktı.

Futbolcular, antrenmanda düz koşu, ısınma ve çeşitli çalışmalar yaptı.

AA / Yeter Erdine - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Adem Büyük, Spor, Haberler

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