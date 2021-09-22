Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 6. haftasında Sivasspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Doğu Anadolu ekibi, ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, Antalyaspor ile 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak. 6 karşılaşmada 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri