Yeni Malatyaspor 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kulüpte bulunan 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kulüpte bulunan 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdiğini açıkladı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız; Doğukan Emeksiz Afjet Afyonspor'a, Yakup Alkan Ergene Velimeşe SK'ya, Burak Kavlak Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ya 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan