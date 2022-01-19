Yeni Malatya Stadı, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçına hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi stadyum zemininin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Stadımızın alttan ısıtma sistemleri aralıksız olarak çalışmakta ve zeminin belirli bölgelerine serilen brandalar ise her kar yağışı sonrası temizlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.