Yeni logo tasarımını gören Fatih Altaylı sinirden çıldırdı: Bu Galatasaray'a ihanettir
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Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımına tepki gösteren Fatih Altaylı sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. "Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir" diyen Altaylı, "Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımına sert tepki gösterdi.
"BU FORMAYI ONAYLAMAK GALATASARAY'A İHANETTİR"
Twitter adresinden logoyu paylaşan Altaylı, "Galatasaray logosu iç içe geçmiş kırmızı G ve sarı S den oluşur. Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir. 118 yıllık amblem Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." ifadelerini kullandı.
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