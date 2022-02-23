Yeni logo tasarımını gören Fatih Altaylı sinirden çıldırdı: Bu Galatasaray'a ihanettir

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımına sert tepki gösterdi.

"BU FORMAYI ONAYLAMAK GALATASARAY'A İHANETTİR"

Twitter adresinden logoyu paylaşan Altaylı, "Galatasaray logosu iç içe geçmiş kırmızı G ve sarı S den oluşur. Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir. 118 yıllık amblem Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." ifadelerini kullandı.

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