CARMEDYA.COM – Land Rover'ın yeni nesil Defender modeli, önümüzdeki 12 ay içinde otomobil severler ile buluşturulacak. Model tamamen elektrikli olarak gelecek.



Yeni Land Rover Defender elektrikli olacak



İngiliz otomobil üreticisi daha önce sıfır emisyonlu Defender'ın oluşabileceği hakkında bilgi vermemişti. Ancak modelin üretimi devam edecek ve yenilikler sunarak gelecek. İddia, marka içinden ismini vermek istemeyen biri tarafından basına sızdırıldı. Söylentilere göre modelin en az bir elektrikli motor seçeneğinin olacağı biliniyor. Yeni Land Rover Defender yeni platformu ile bir çok farklı motoru üzerinde konumlandırma imkanı sunacak.



Yeni nesil Evoque veya Land Rover Discovery Sport'un veya hatta çeşitli Jaguar modellerinin çelik/ alüminyum platformunun mimarisini kullanmayacak. Bunların yerine yeni Defender, Discovery tarafından kullanılan alüminyum platformun özel bir versiyonuyla desteklenecek. Tamamıyla elektrikli Defender'ın yanında bir dizi petrol, dizel ve melez alternatiflerinde olması bekleniyor.



