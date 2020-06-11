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Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemeyle şehirler arası otobüs bileti fiyatları yüzde 30 civarında azalacak, aile bireyleri koltuklarda yan yana oturabilecek.

11.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan tavan ücret tarifesinde düzenlemeye gidecek. Otobüs bileti tavan fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek.

Bakanlık, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'ta yayımladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti. Söz konusu tebliğle otobüs bilet fiyatları devlet güvencesi altına alınırken, vatandaşlara yüksek fiyatlarla bilet satılmasının önüne geçilmişti. Bakanlık, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

AİLE BİREYLERİ YAN YANA OTURABİLECEK

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.

İSTANBUL-ANKARA BİLET FİYATI EN FAZLA 120 OLACAK

Bakanlık, kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek. Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek.

Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

"TAVAN FİYAT UYGULAMASI KALKABİLİR"

Vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu "Bu tebliği de yayımlayarak vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün" dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında verdiği "Milli Mücadele"nin dünya ülkelerinin hayranlıkla takip ettiği bir süreç olarak kaydedildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak bu zorlu süreci de atlatacağız. Vatandaşımızın bu dönemde göstermiş olduğu anlayış ve sabır aslında başarımızı katlayan en önemli faktörlerin başında geliyor. Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Vatandaş için üretiyor, onlara hizmet ediyoruz."

Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek

Ekonomi Manşet

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