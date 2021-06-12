Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesine esprili gönderme: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı
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Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesine esprili gönderme: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı

Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesine esprili gönderme: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı
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Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın esnafın yüzde 0 komisyonla sipariş kabul edebileceği "Lezzet Ankara" projesi için esprili bir gönderme yaptı. Aydın, "Rakip olmayan bir devlet kalmıştı. Yüzde 0 az olmuş, üzerine para verilmeli" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik destek çalışması kapsamında, "Lezzet Ankara" isimli bir proje duyurdu. Proje kapsamında, komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini açıklayan Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla 'Lezzet Ankara' var" dedi.

ESNAF KOMİSYON ÖDEMEDEN SİPARİŞ ALABİLECEK

Ankara'daki lokanta ve kafe işletmecilerini "Lezzet Ankara" portalına kaydolmaya davet eden Yavaş, uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini söyledi.

Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesiyle ilgili esprili paylaşım: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı

YEMEK SEPETİ CEO'SUNDAN ESPRİLİ YANIT

Online yemek sipariş sitesi olan Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Mansur Yavaş'ın "Lezzet Ankara" projesini paylaştığı Twitter mesajının altına, "Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz" yorumunu yaptı.

Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesiyle ilgili esprili paylaşım: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı

Aydın ikinci mesajında ise "Şaka bir yana rakip olmayan bir devlet kalmıştı. Yüzde 0 da az olmuş, üzerine para verilmeli" dedi.

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