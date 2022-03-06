Yemeğe giden Mesut Özil ve İrfan Can'a Aziz Yıldırım sürprizi: Her şeyi bir kenara bırakın - Haberler

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Yemeğe giden Mesut Özil ve İrfan Can'a Aziz Yıldırım sürprizi: Her şeyi bir kenara bırakın

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin yıldızları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, gittikleri yemekte karşılarında Aziz Yıldırım'ı buldu. Yıldırım'ın restoranda denk geldiği futbolculara, "Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın" dediği aktarıldı.

Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de takımın yıldızları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, kritik maç öncesi yemeğe çıktı. Ünlü yorumcu Mehmet Ayan'ın aktardığı bilgiye göre; Mesut ve İrfan Can, restoranda Aziz Yıldırım'la karşılaştı.

Yemeğe giden Mesut Özil ve İrfan Can'a Aziz Yıldırım sürprizi: Her şeyi bir kenara bırakın

"BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Mehmet Ayan, eski başkan Aziz Yıldırım'ın futbolculara, "Bu maç çok önemli, her şeyi bir kenara bırakın, bu maç Fenerbahçe için çok önemli. Lütfen bu maça konsantre olun. Maça kadar çok çalışın" dediğini aktardı.

Yemeğe giden Mesut Özil ve İrfan Can'a Aziz Yıldırım sürprizi: Her şeyi bir kenara bırakın

TRANSFERİ ELEŞTİRMİŞTİ

Aziz Yıldırım, geçen sene çok konuşulan basın toplantısında, "Kahveci transferine 11 milyon euro harcamışlar, yalan söylemesinler. Özil transferini de göstermiyorlar. Ben Fenerbahçe'yi şikayet etmiyorum kimseye" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Haberler

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