Yemeğe giden Mesut Özil ve İrfan Can'a Aziz Yıldırım sürprizi: Her şeyi bir kenara bırakın

Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de takımın yıldızları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, kritik maç öncesi yemeğe çıktı. Ünlü yorumcu Mehmet Ayan'ın aktardığı bilgiye göre; Mesut ve İrfan Can, restoranda Aziz Yıldırım'la karşılaştı.

"BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Mehmet Ayan, eski başkan Aziz Yıldırım'ın futbolculara, "Bu maç çok önemli, her şeyi bir kenara bırakın, bu maç Fenerbahçe için çok önemli. Lütfen bu maça konsantre olun. Maça kadar çok çalışın" dediğini aktardı.

TRANSFERİ ELEŞTİRMİŞTİ

Aziz Yıldırım, geçen sene çok konuşulan basın toplantısında, "Kahveci transferine 11 milyon euro harcamışlar, yalan söylemesinler. Özil transferini de göstermiyorlar. Ben Fenerbahçe'yi şikayet etmiyorum kimseye" ifadelerini kullanmıştı.