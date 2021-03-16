Yelkende Türkiye'nin gururu olan milli sporculara coşkulu karşılama

Tokyo Olimpiyatları'na kota alarak 470 kadınlar sınıfında ülkemizde bir ilki başaran ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları Okyanus Arıkan ile Beste Kaynakçı, İzmir'e dönüşlerinde coşkuyla karşılandı.

Portekiz'de geçen hafta düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almayı başaran Okyanus Arıkan ile Beste Kaynakçı'yı Adnan Menderes Havalimanı'nda sabaha karşı Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon yetkilileri, aileleri ve arkadaşları karşıladı. Yarışların uzun, zorlu ancak güzel olduğunu belirten Beste Kaynakçı, "Bizi yaklaşık 1.5 sene önce bir araya getiren Federasyon Başkanımız Özlem Akdurak'a, federasyonun tüm çalışanlarına, kulübümüze, ailemize ve arkamızda olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Daha önce 2019 yılında Optimis Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak yine bir ilki başaran Okyanus Arıkan da çok zorlu bir süreçten başarıyla çıktıklarını söyledi. Milli sporcu, "Çok zorlu bir antrenman süreci geçirdik. Bunun sonucunda hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonrası için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Yarışlar güzel geçti. Daha da güzel olabilirdi ama kotayı aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin 470 sınıfında kadınlarda ilk kotası olduğunu hatırlatan Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, bu sınıfta ilk kez yarışlara katıldıklarını kaydetti.AKDURAK: İNANARAK BAŞARDIKSporcuların küçük yaşlardan bu yana ilkeli ve disiplinli bir çalışma düzenleri olduğunu vurgulayan Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, "Biz birbirimize inandık. Hepimize gurur yaşatan bir başarı oldu. Onlar hep bana teşekkür ediyorlar. Ben de bize inanan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve onun nezdinde bütün bakanlık birimlerine teşekkür ediyorum. Bu hep birlikte yapılmış bir başarı. İnşallah daha güzel başarıları da beraber kutlayacağız. Çok kısa bir sürede alınmış bir başarı. Hepimiz için çok güzel ve tarihi bir an" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı