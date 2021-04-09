Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek
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Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası'nın 21-27 Nisan tarihlerinde, İspanya'nın Cadiz bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.

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Türkiye Yelken Federasyonu, Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası'nın 21-27 Nisan tarihlerinde, İspanya'nın Cadiz bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Jaroslaw Miarczynski'nin antrenörlüğünde milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Maksym Oberemko antrenörlüğünde ise Dilara Uralp yarışlar öncesinde hazırlık kampına katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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