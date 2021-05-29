YEKA RES-3 yarışmalarının ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
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YEKA RES-3 yarışmalarının ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

YEKA RES-3 yarışmalarının ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Toplam 42 bağlantı bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları yapılacak.

Toplam 42 bağlantı bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 75 ilde toplam 2 bin megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgar enerjisine dayalı 42 YEKA yarışması düzenlenecek.

Elektrik enerjisi alım tavan fiyatına ilişkin olarak ise her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 45 lira, elektrik enerjisi alım süresi de bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 35 gigavat saat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım sistemine verildiği süre olacak.

Yarışmaya başvurular 12 Ekim'de 10.00-14.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Yarışmanın yeri, tarih ve saatleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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