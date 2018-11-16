Yazıhan Belediyesi'ne Başarı Ödülü Verildi

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından, Yazıhan Belediyesine Ansir Mağaraları ve çevre düzenleme Projesi kapsamında 'Başarı Ödülü' verildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül alan belediyelere ödülleri verildi.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması' ödül töreni, Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) kapsamında Antalya Anfaş EXPO Center'da gerçekleştirildi.

Ödül törenine, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ödül alan belediyelerin temsilcileri katıldı. Ödül töreninde Yazıhan Belediyesine Ansır Mağaraları Çevre Düzenleme ve Müze projesi nedeniyle 'Başarı Ödülü' verildi. Ödülü Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk aldı. - MALATYA